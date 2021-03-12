Мощный пожар на круизном лайнере в Греции сняли на видео

В Греции загорелся круизный лайнер MSC Lirica, стоящий на якоре на острове Корфу. На борту судна на момент пожара находился только экипаж.

Возгорание произошло в районе шлюпок, огонь охватил правый борт судна. Как видно на кадрах с места происшествия, размещенных в соцсетях, над лайнером поднимается густой черный дым. На месте работают пожарные и Береговая охрана, сообщает издание NewsIt.

Лайнер MSC Lirica с 30 января находится на зимней стоянке в порту. Причины возгорания судна уточняются, информации о пострадавших нет.