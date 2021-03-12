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«Услышал свой голос, и стало легко»: петербуржец рассказал, как пережил 10 клинических смертей за ночь

Виктория Ивашечкина
18:57 12.03.2021
По словам мужчины, когда его отключили от аппарата, перевезли в палату, то он почувствовал, что «все будет нормально».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Житель Санкт-Петербурга Антон Димов, который пережил за одну ночь десять клинических смертей, рассказал «Звезде» о том, как он чувствует себя сейчас и поделился планами на ближайшее время, которые, как он отметил, прежде всего связаны с его здоровьем.

«Когда я очнулся, мне вынули трубку, я наконец-то смог сказать что-то. До этого момента трубки были в горле. То есть ты пытаешься что-то говорить, а звука нет. Когда их вынули, я услышал свой голос, и стало очень легко», - рассказал Димов.

По словам жителя Санкт-Петербурга, когда его отключили от аппарата, перевезли в палату, то он почувствовал, что «все будет нормально».

«Получается, что все произошло за сутки. То есть это не то, что я себя долго плохо чувствовал, нет, такого не было. К слову, сейчас я чувствую себя нормально. Я 10 марта спокойно встал без всяких проблем. Просто пошел в душ. Это происходило очень стремительно. Сейчас я хочу полностью вернуться к нормальной жизни, подправить свое здоровье», - подытожил Димов.

У Антона врожденная генетическая тромбофлебия - заболевание, при котором появляется предрасположенность к формированию тромбов. По его словам, отрыв тромба и перенос его в легочную артерию спровоцировал горячий душ.

Антона отвезли в реанимацию больницы Святого Георгия Санкт-Петербурга, где его подключили к аппарату ИВЛ. Когда состояние Димова удалось стабилизировать, его ввели в искусственную кому, в которой он провел три дня.

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