Польша вышлет двух белорусских консулов в ответ на выдворение из страны двух польских дипломатов, работавших в Гродно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач.

«В связи с продолжением недружественных жестов Минска в отношении польских дипломатов, в рамках принципа взаимности, МИД Польши принял решение о высылке генерального консула республики Беларусь в Белостоке и консула Республики Беларусь из консульства в Варшаве», - написал он в Twitter.

Ранее МИД Белоруссии предложил покинуть страну консулу Польши в Бресте Ежи Тимофеюку из-за участия в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». После этого Польша решила выслать белорусского дипломата. В Белоруссии такие действия посчитали чрезмерными и накануне предложили руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию страны в течение 48 часов.