Врачи назвали опасные симптомы образования камней в почках

Врачи рассказали о симптомах, которые могут говорить об образовании камней в почках и сигнализировать о необходимости срочного обращения к врачу. Об этом сообщает 20 minutos.

Исследования Национального института диабета, болезней органов пищеварения и почек США показали, что основными признаками образования камней являются острые болезненные ощущения в спине, нижней части брюшной области или с одной стороны поясницы.

Более тревожными симптомами исследователи считают кровь в моче, ее мутный цвет, частые позывы, боль при опорожнении. О недуге могут также говорить и другие симптомы - тошнота, рвота, озноб или жар в сочетании с другими признаками.

По мнению специалистов, ежедневное обильное питье позволит снизить риски образования камней.

«Некоторые исследования показывают, что лимонад и апельсиновый сок защищают от камней в почках благодаря цитрату, который предотвращает превращение кристаллов в камни», - отмечают исследователи.

Рекомендуется сократить потребление соли, белков животного происхождения, кофе и чая.

Образование камней в почках - заболевание, причиной которого становится накопление в моче большого количества минералов, таких как кальций, фосфор и оксалат.