Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина арестован на два месяца

Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал на два месяца мужчину, который накануне захватил заложницу в Северодвинске. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

«Суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу», - сказали в пресс-службе.

Напомним, что инцидент произошел в четверг, 11 марта. По версии следствия, мужчина ворвался в офис микрозаймов с обрезом, пристегнул сотрудницу наручниками и требовал встречи с руководством организации. В результате ЧП никто не пострадал.

Впоследствии мужчина объяснил, что пошел на преступление из-за долга перед кредиторами. На допросе в СК РФ он рассказал, что задолжал 100 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Также следователи проверяют действия коллекторов.