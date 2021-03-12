Стало известно место похорон Людмилы Лядовой

Народную артистку РФСФР, знаменитую пианистку и композитора Людмилу Лядову похоронят в субботу на Кунцевском кладбище, отпевание пройдет в Новодевичьем монастыре. Об этом сообщил РИА Новости ее представитель Виталий Мирошников.

«Отпевание пройдет в 11.00 в Новодевичьем монастыре, похоронят Людмилу Алексееву на Кунцевском кладбище рядом с матерью», - сказал Мирошников.

Людмила Лядова скончалась 10 марта в возрасте 95 лет. Ранее сообщалось, что пианистку госпитализировали с коронавирусом в московскую больницу №52. Она находилась под присмотром врачей терапевтического отделения. Однако состояние артистки ухудшилось, и ее перевели в реанимацию.

На эстраде Людмила Лядова выступала с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Ее песни исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие. Самые популярные песни Лядовой - «Старый марш», «Чудо-песенка», «Барабан», «Ай-люли».