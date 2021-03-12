Астроном объяснил появление загадочного болида в небе над Якутией

Ведущий научный сотрудник Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров прокомментировал «Звезде» видеоролик, снятый жителями Якутии. Кадры, на которых был запечатлен неизвестный светящийся объект в форме шара в небе, были опубликованы в соцсетях.

Ранее СМИ сообщили, что, по мнению местных специалистов, так в атмосфере сгорал мусор, который вчера сбросили с МКС. Предполагалось, что он загорелся в небе над поселком Усть-Нера.

«Я посмотрел ролик и удивился, почему это считается мусором с МКС, а не просто метеоритом. Это, скорее всего, действительно метеорит. Они падают на Землю чаще, чем мусор. Он не должен долетать теоретически с МКС и до Земли. И мусора там выбрасывают не так много. А на видео метеорит с массой порядка тонны. Тонну мусора с МКС не выбрасывают. Думаю, что это рядовой метеорит», - подчеркнул Гончаров.

В четверг, 11 марта, сообщалось, что НАСА выбросило с Международной космической станции (МКС) крупнейший в ее истории кусок космического мусора, платформу со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны.

Платформу с аккумуляторами привезли на станцию японским грузовым кораблем в мае 2020 года. Отмечалось, что после замены на американском сегменте станции старые аккумуляторы были установлены на платформу для последующего удаления.