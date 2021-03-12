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Евросоюз продлил персональные санкции по Украине

Анна Назайкина
17:58 12.03.2021
Ограничительные меры будут действовать до 15 сентября.
Евросоюз продлил персональные санкции по Украине
© Фото: François Genon, Unsplash.com
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Европейский союз продлевает до 15 сентября действующие санкции против ряда российских и украинских граждан и юридических лиц. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС принял решение продлить санкции против лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, до 15 сентября 2021 года», - говорится в заявлении.

В данный момент в черный список занесены 177 граждан и 48 организаций. В октябре 2020 года ЕС внес в него два физических лица и четыре компании вследствие строительства Крымского моста. В список юридических лиц главным образом входят органы власти и силовые подразделения Донецкой и Луганской народных республик.

Санкциями предусмотрено ограничение на поездки и замораживание активов в Евросоюзе, где неоднократно заявляли о непризнании вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ. В свою очередь, Москва подчеркивала, что данной вопрос окончательно закрыт.

Также, кроме европейских персональных санкций, действуют секторальные экономические ограничения, связанные с выполнением Минских соглашений.

Индивидуальные ограничения были наложены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются каждые полгода.

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