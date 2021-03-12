Песков заявил, что в графике Путина в апреле нет саммита «нормандской четверки»

В графике президента России Владимира Путина на апрель нет встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В настоящий момент такого мероприятия в графике нет», - сказал он.

Ранее глава украинской делегации Леонид Кравчук допустил, что мероприятие может пройти в апреле, напоминает РИА Новости. По его словам, ведется работа по вопросу проведения саммита на уровне политических советников.