Песков заявил, что в графике Путина в апреле нет саммита «нормандской четверки»
Ранее о том, что мероприятие может пройти в следующем месяце, заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук.
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В графике президента России Владимира Путина на апрель нет встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция и Германия). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В настоящий момент такого мероприятия в графике нет», - сказал он.
Ранее глава украинской делегации Леонид Кравчук допустил, что мероприятие может пройти в апреле, напоминает РИА Новости. По его словам, ведется работа по вопросу проведения саммита на уровне политических советников.