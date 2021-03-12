ВЭФ исключил княгиню Ольгу из списка изменивших историю женщин

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который проводится в Давосе, исключил из своего списка «выдающихся женщин в истории, изменивших мир» имя княгини Ольги, которая в качестве регента при сыне Святославе правила Киевской Русью с 945 по 960 год.

Изначально историческая личность появилась в приуроченном к Международному женскому дню списке на сайте ВЭФ и была обозначена как прародительницы современной России.

Однако бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал публикацию. На своей странице в Facebook он написал, что княгиня Ольга не может быть прародительницей Российской Федерации, потому что «Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Белоруссии и России», а Московское княжество было основано через 300 лет после смерти исторической личности.

После появления поста Порошенко из списка ВЭФ убрали имя княгини Ольги. В публикации также появилась запись: что упоминание о Святой Ольге было убрано из-за «конфликтущих исторических данных».