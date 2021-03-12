Большой светящийся шар: очевидцы сняли на видео неизвестный болид в Якутии

Жители Якутии сняли на видео неизвестный болид в небе. Специалисты рассказали, что так в атмосфере сгорал мусор, который вчера сбросили с МКС. Предполагается, что он загорелся в небе над поселком Усть-Нера.

При этом местные жители приняли его за небесное тело. Однако у объекта в форме шара была слишком медленная скорость. Специалист по челябинскому метеориту Виктор Гроховский заявил, что на видео действительно сброшенный со станции мусор.

Напомним, накануне сообщалось о том, что НАСА выбросило с Международной космической станции (МКС) крупнейший в ее истории кусок космического мусора, платформу со старыми аккумуляторными батареями массой 2,5 тонны.

При этом уточнялось, что платформу с аккумуляторами привезли на станцию японским грузовым кораблем в мае прошлого года. Отмечалось, что после замены на американском сегменте станции старые аккумуляторы были установлены на платформу для последующего удаления.