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Ученые назвали идеальный продукт для снижения давления

Светлана Иванова
17:01 12.03.2021
Благоприятное воздействие на организм достигается за счет содержания в грецком орехе полезных жиров, магния и клетчатки.
Ученые назвали идеальный продукт для снижения давления
© Фото: marijana1, Pixabay
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Употребление в пищу грецких орехов поможет нормализовать артериальное давление. Благоприятное воздействие на организм достигается за счет содержания полезных жиров, магния и клетчатки в этом продукте. Об этом сообщает Express со ссылкой на соответствующее исследование.

Во многом пользу для организма несет большое количество альфа-линоленовой кислоты в грецких орехах, отметили ученые. В частности, исследователи отследили, как включение в рацион около половины чашки этого продукта на ежедневной основе в течение четырех месяцев сказалось на здоровье 45 добровольцев.

Оказалось, что у участников эксперимента по итогам его завершения снизилось кровяное давление и улучшился кровоток. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт, инсульт или разрыв аорты, также снижался, отметили исследователи. При этом ученые подчеркнули, что ожидать нормализации давления, просто включая в пищу орехи, не стоит, нужно также минимизировать потребление насыщенных и трансжиров.

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