Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Азербайджане одобрили использование вакцины «Спутник V»

Анна Назайкина
16:08 12.03.2021
Как сообщается, ведутся переговоры о доставке вакцины в страну в ближайшее время.
В Азербайджане одобрили использование вакцины «Спутник V»
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Читайте нас на:

Министерство здравоохранения Азербайджана утвердило для использования российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Вакцина уже зарегистрирована более чем в 50 странах и доказала свою высокую эффективность против коронавирусной инфекции COVID-19. Более 6 миллионов человек в России были привиты вакциной Sputnik V. Ведутся переговоры о доставке вакцины в страну в ближайшее время»,- говорится в сообщении.

Напомним, что в августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи. В процессе третьей фазы клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:50 В стране и мире
Видео
Путин на совещании с членами Совбеза заявил, что Шойгу и Нарышкин доложат о ситуации у границ РФ с Ближневосточным регионом
15:38 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал, что ждет россиян из-за возможного запрета зарубежных шрифтов
12:29 В стране и мире
Видео
«От фасада отваливались куски утеплителя»: очевидцы поделились новым видео мощного пожара в Самаре
14:04 Армия
Малые ракетные корабли Балтфлота «потопили» «Калибрами» группировку условного противника
10:15 В стране и мире
Видео
От очищения до фильтрации: раскрыты подробности, как итальянские ученые будут производить российский «Спутник V»
Популярное
Популярное
Видео
Эксперт рассказал, как злоумышленники используют записи с камер видеонаблюдения с открытыми IP-адресами
В России могут запретить Times New Roman и другие зарубежные шрифты
Видео
Расплата за горячий душ: житель Петербурга рассказал о 10 пережитых смертях за ночь
Шум ветра и треск лазера: NASA опубликовало новые звуки Марса
Физики обосновали способ путешествия по галактике менее чем за секунду
Раскрыто жуткое предназначение секретной клиники пластической хирургии Гитлера на Канарах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.