В стране и мире Коронавирус В Азербайджане одобрили использование вакцины «Спутник V» Анна Назайкина Как сообщается, ведутся переговоры о доставке вакцины в страну в ближайшее время. © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press Читайте нас на: Министерство здравоохранения Азербайджана утвердило для использования российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщается на сайте ведомства. «Вакцина уже зарегистрирована более чем в 50 странах и доказала свою высокую эффективность против коронавирусной инфекции COVID-19. Более 6 миллионов человек в России были привиты вакциной Sputnik V. Ведутся переговоры о доставке вакцины в страну в ближайшее время»,- говорится в сообщении. Напомним, что в августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи. В процессе третьей фазы клинических исследований препарат продемонстрировал высокие показатели иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика