Источник: Запад планирует развернуть масштабную информационную кампанию против «Спутника V»

Соединенные Штаты и их союзники планируют развернуть масштабную информационную компанию против российской вакцины «Спутник V» на фоне растущего на нее спроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в Кремле.

«США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19», - сообщил он.

Информационная атака на вакцину, по словам источника, готовится через подконтрольные неправительственные организации и медиаструктуры. По его данным, планируется продвигать тезисы о неэффективности и опасности вакцины «инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата». Одновременно с этим, как уточняется, Запад собирается тиражировать «разоблачающие материалы» о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.

Аудиторией информационной кампании, сказал источник, станут зарегистрировавшие вакцину для экстренного использования европейские страны: Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.