Главы Армении и Азербайджана в разговоре с Путиным высоко оценили действия российских миротворцев в Карабахе

Президент России Владимир Путин 11 и 12 марта провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Собеседники с удовлетворением констатировали, что в Нагорном Карабахе неукоснительно соблюдается режим прекращения огня, а обстановка в регионе в целом остается стабильной и спокойной.

«Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента, развернутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора», - говорится в сообщении.

В беседах также затрагивались вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе. В этой связи была позитивно отмечена деятельность рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех стран. Кроме того, лидеры обменялись мнениями по вопросам российско-азербайджанского и российско-армянского сотрудничества.