Самый большой астероид года несется к Земле на огромной скорости

В день весеннего равноденствия, 21 марта, с Землей максимально сблизится астероид 2001 FO32. Небесное тело подойдет к нашей планете на минимальное расстояние в 19.03 по московскому времени. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте NASA.

Околоземный астероид из группы Аполлона был обнаружен в марте 2001 года, диаметр космического камня составляет 914 метров. 2001 FO32 станет самым большим астероидом, пролетевшим мимо Земли в 2021 году.

Еще одной отличительной особенностью небесного тела является высокая скорость. Во время сближения с Землей она составит около 124 000 километров в час. Этот показатель гораздо выше, чем у большинства других астероидов.

По данным NASA, к нашей планете 2001 FO32 приблизится на расстояние примерно в два миллиона километров. Космическое тело относится к категории «потенциально опасных», однако, как заверили астрономы, реальной угрозы его столкновения с Землей нет.

Ученые надеются, что в ходе сближения астероида с нашей планетой им удастся получить новые данные о характеристиках объекта. Для этих целей решено задействовать инфракрасный телескоп IRTF NASA. Солнечный свет, попадающий на поверхность астероида, способен дать представление о его геологии, поскольку минералы имеют уникальные характеристики в зависимости от способности поглощать и отражать волны разной длины.