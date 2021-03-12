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Самый большой астероид года несется к Земле на огромной скорости

Светлана Иванова
16:35 12.03.2021
Астрономы планируют провести научные исследования во время сближения космического камня с нашей планетой.
Самый большой астероид года несется к Земле на огромной скорости
© Фото: JPL-Caltech, NASA
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В день весеннего равноденствия, 21 марта, с Землей максимально сблизится астероид 2001 FO32. Небесное тело подойдет к нашей планете на минимальное расстояние в 19.03 по московскому времени. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте NASA.

Околоземный астероид из группы Аполлона был обнаружен в марте 2001 года, диаметр космического камня составляет 914 метров. 2001 FO32 станет самым большим астероидом, пролетевшим мимо Земли в 2021 году.

Еще одной отличительной особенностью небесного тела является высокая скорость. Во время сближения с Землей она составит около 124 000 километров в час. Этот показатель гораздо выше, чем у большинства других астероидов.

По данным NASA, к нашей планете 2001 FO32 приблизится на расстояние примерно в два миллиона километров. Космическое тело относится к категории «потенциально опасных», однако, как заверили астрономы, реальной угрозы его столкновения с Землей нет.

Ученые надеются, что в ходе сближения астероида с нашей планетой им удастся получить новые данные о характеристиках объекта. Для этих целей решено задействовать инфракрасный телескоп IRTF NASA. Солнечный свет, попадающий на поверхность астероида, способен дать представление о его геологии, поскольку минералы имеют уникальные характеристики в зависимости от способности поглощать и отражать волны разной длины.

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