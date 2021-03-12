В Роспотребнадзоре оценили опасность новых штаммов COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали, что новые штаммы коронавирусной инфекции не влияют на тяжесть заболевания ни у детей, ни у взрослых. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Специалист подчеркнул, что дети болеют коронавирусом гораздо реже и относительно легче, чем взрослые. Детская заболеваемость не превышает 8-10%. Она постепенно увеличивается, начиная с семилетнего возраста. Основное число заболевших среди несовершеннолетних приходится на подростков, передает РИА Новости.

«Поскольку у новых штаммов репродуктивное число выше, то есть они более заразные, заболеваемость тоже может немного увеличиться, но в тех же пропорциях во всех возрастных группах», - рассказал Горелов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что чаще всего новые штаммы коронавируса проявляются в организме людей, страдающих от хронических, онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также с ослабленным иммунитетом.

По словам врача, у таких людей иммунный ответ в организме снижен, поэтому циркулирующий в организме вирус обнаруживает обходные пути.