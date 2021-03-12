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Эксперт рассказала о нюансах современного интернет-мошенничества

Виктория Ивашечкина
15:39 12.03.2021
По словам Анастасии Бариновой, к обычному роутеру мошенники также легко могут получить доступ.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Clint Patterson, Unsplash
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Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Анастасия Баринова рассказала «Звезде» об особенностях современного интернет-мошенничества.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что группа хакеров объявила о взломе десятков тысяч камер видеонаблюдения по всему миру. Сообщалось, что действия злоумышленников, которые, предположительно, несут ответственность за инцидент, носили идеологический характер.

«В данном случае есть два вида мошенничества. Первый связан с видеокамерами. Действительно, мы видим, что постоянно всплывают какие-то слитые базы доступов, которыми пользуются мошенники или другие заинтересованные люди. Каких-то устойчивых мошеннических схем, связанных с этим, нет. Хотя мы понимаем, что любые данные, которые утекают, могут легко использоваться злоумышленниками», - подчеркнула Баринова.

По словам специалиста, кроме видеокамер есть прочие устройства, к примеру, умные девайсы, к которым также можно получить доступ.

«К таким устройствам относятся роутеры, это важно, потому что они стоят у каждого дома. И к ним часто получают доступ, потому что на них стоит пароль по умолчанию, который легко взломать. И из-за того, что люди не меняют пароль и не следят за ним, то злоумышленники могут получать к ним доступ. Мошенник сможет отследить, что происходит с устройствами, подключенными к этой домашней сети», - объяснила Анастасия Баринова.

По словам специалиста, люди не могут себя никак защитить, если попадут в объектив камер, расположенных на улице. Однако, если речь идет про личные устройства, которые могут быть взломаны мошенниками, то лучше регулярно делать перепрошивку, то есть обновлять ПО, а также менять пароли.

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