Эксперт рассказал, что ждет россиян из-за возможного запрета зарубежных шрифтов

Интернет-эксперт Антон Меркуров считает, что на обычных россиянах никак не скажется рекомендация Росстандарта госорганам и корпорациям использовать только отечественные шрифты. Как уточнил специалист в комментарии «Звезде», единственным неудобством станет то, что иностранные шрифты не будут совместимы с ПО, созданным для российских госорганов.

Более того, как считает Меркуров, перспективы разработки отечественного софта в ближайшей перспективе туманны из-за отсутствия необходимого сетевого оборудования.

«Никто никого не лишит, я думаю, просто все эти идеи по разработке сильно отложатся из-за санкций, уже половину нельзя сделать в России, то оборудование не купить, то СХPI, то еще что-то», - отметил интернет-эксперт.

Ранее СМИ сообщили о том, что в соответствии с новыми поправками в ГОСТ по оформлению технической документации госорганам и корпорациям будет рекомендовано использовать только отечественные шрифты.