Песков ответил на вопрос о формате послания президента Федеральному собранию

Формат послания президента Владимира Путина Федеральному собранию будет зависеть от эпидемиологического режима на тот момент. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что не может пока конкретизировать, как точно будет выглядеть механизм и пройдет ли мероприятие в очном формате.

«Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия, выступать лично», - сказал он.

Представитель Кремля также добавил, что дата послания пока не определена.

Ранее Путин заявил, что вместе с коллегами из администрации и правительства начал подготовку к ежегодному посланию президента Федеральному собранию.