Живой интерес к неживым экспонатам: какие споры вызвала выставка человеческих тел Body Worlds в Москве

Создателя выставки Body Worlds Гунтера фон Хагенса прозвали «доктор смерть». Его детище живет с 1995 года. Ученому удалось изобрести уникальный метод бальзамирования человеческого тела - пластинацию: благодаря ему ткани могут хранится в идеальном состоянии сотни лет. Модели, сделанные из тел умерших людей, увидели 50 миллионов человек по всему миру. И сейчас необычные экспонаты прибыли в Москву. Их привезла жена фон Хагенса - Анджелина Уолли. Выставка откроется 12 марта.

Организаторы мероприятия уверены, что выставка несет в себе лишь просветительские цели. И с моральной и с юридической точки зрения, по их мнению, тут не может быть каких-либо нареканий. Ведь согласие на использование своих тел люди дают сами задолго до собственной смерти.

Однако, по маршруту путешествия выставки, за ней тянется след громких скандалов. Например, в 2005 году осудили начальника Новосибирской судмедэкспертизы, который из медицинской академии по договору с Хагенсом отправил в Германию 56 тел умерших. Еще 36 тел перехватили на таможне. Некоторых умерших разыскивали родственники. Но Гюнтер тогда заявил, что не знал о подтасовках со стороны своих партнеров.

Протесты против этой выставки проходят по всему миру. Сам доктор Хагенс признается, что чаще всего его детище подвергается нападкам на родине - в Германии. В нашей стране возмущение вызвал и возрастной ценз для прохода на выставку: этическая комиссия признала допустимым возрастом для посещения 12 лет.

«Такая выставка должна быть запрещена по той одной причине, что необходимо оберегать детей, да любого человека, от негативного контента, от негативной информации, от негативного восприятия этого мира. Почему? Потому что, когда я обучалась в юридическом институте, мы проходили судебную медицину, мы ходили в морг, и даже мужчины падали в обморок», - прокомментировала член СПЧ, федеральный судья в почетной отставке Галина Осокина.

Кроме тел целиком, на выставке можно увидеть и отдельные их части. В том числе пораженные различными заболеваниями. Но все же, рассматривая экспонаты, этический вопрос возникает сам собой.

«Я хотел бы понять, у кого вообще хватило мозгов санкционировать такую выставку. Неужели ничего другого нельзя привезти к нам, как выставку из трупов людей. Я обратился в органы с просьбой проверить и не допустить проведение этой выставки. Потому что если это кто то решил проводить - он сделал вызов обществу. И должен будет ответить», - высказал свое мнение депутат ГД РФ Виталий Милонов.

Сам Гюнтер уверен в праве на жизнь своего музея. Его экспонаты покупают десятки медицинских заведений по всему миру. Можно сказать, дело поставлено на поток. Но вот коллеги немецких антропологов из Петербуржской кунсткамеры считают, что такой бизнес достоин порицания.

«Для меня важен посыл, с которым работает человек. Работает ли он для просвещения и науки или ради собственной выгоды», - объяснила свою позицию ответственный хранитель анатомических коллекций Кунсткамеры Анна Радзион.

На фоне несмолкаемых споров о Body Worlds растет и число тех, кто согласен добровольно завещать свое тело. Это, кстати, хочет сделать и создатель музея. Более того, супруга доктора Хагенса тоже решила, остаться в истории в качестве экспоната.

Несмотря на неоднозначность этой выставки, так или иначе она пробудет в Москве до конца года. вместе с новыми знаниями о нашем теле, она, конечно, принесет и раздор. Но ведь в спорах и рождается истина.