В России могут запретить Times New Roman и другие зарубежные шрифты

Росстандарт внес изменения в ГОСТ по оформлению технической документации. Согласно поправкам, государственным органам и корпорациям рекомендовано использовать только отечественные шрифты. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как рассказал изданию старший научный сотрудник ГУБ НИЦ «Курчатовский институт» Александр Харьков, изменения уже одобрены техническим комитетом и в настоящее время проходят согласование в других инстанциях.

По словам Харькова, сейчас госорганы и госкорпорации в рамках программы импортозамещения переходят на отечественные операционные системы. В таких ОС зарубежные шрифты типа Times New Roman и Arial недоступны. Получается, что при открытии документов, где они были использованы, на компьютере с отечественной ОС придется заменять шрифты другими доступными. Эксперт Дмитрий Комиссаров рассказал, что в таком случае может нарушиться структура документа и он не будет соответствовать ГОСТу.

Отмечается, что российским разработчикам не удалось договориться по поводу использования зарубежных шрифтов на отечественных ОС из-за санкций.