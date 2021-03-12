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В Генпрокуратуре раскрыли подробности о переданном в суд деле об убийстве Япончика

Тамара Астапенкова
14:39 12.03.2021
По словам Андрея Иванова, преступление было совершено с целью передела сфер влияния в криминальном мире.
© Видео: Генпрокуратура РФ © Фото: Вячеслав «Япончик» Иваньков, VK
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Обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, в отношении трех фигурантов утверждено Генеральной прокуратурой России. Им инкриминируется убийство, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

«Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии утверждено Генпрокуратурой России. Им инкриминируется убийство, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов», - сказал Андрей Иванов.

По словам официального представителя Генпрокуратуры, преступление было совершено с целью передела сфер влияния в криминальном мире. По версии следствия, весной 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония организовал убийство Иванькова и привлек к этому Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Они выяснили, что Япончик часто бывает в московском ресторане «Тайский слон». Вечером 28 июля 2009 года при выходе из заведения в Иванькова выстрелил Бутба. Криминальный авторитет умер в больнице 9 октября 2009 года.

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ сообщил, что организатор убийства и еще два участника скрылись от следственных органов и сейчас находятся в международном розыске. Газзаеву, Джанашии и Шадании избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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