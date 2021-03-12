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Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал бота для поиска сведений по базам данных

Анна Назайкина
14:30 12.03.2021
В ведомстве заявляли, что работа таких программ нарушает российское законодательство о защите персональных данных.
Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал бота для поиска сведений по базам данных
© Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Мессенджер Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал бота, который занимался поиском информации о людях, обращаясь к базам данных. Об этом сообщает РБК.

Для поиска информации «Глаз Бога» использовал как открытые базы, так и базы, незаконно попавшие в Сеть. Его подписчиками являлись около 5-ти миллионов пользователей. Создатели сервиса  называют его поисковой системой и заявляют, что для его использования каждый пользователь обязан иметь согласие на обработку персональных данных от лица, чьи данные он собирается искать.

Ранее Роскомнадзор направлял Telegram требование ограничить работу бота, так как работа таких программ нарушает законодательство о защите персональных данных. Тогда ведомство заявило о намерении обратиться в правоохранительные органы для поиска владельцев сервиса.

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