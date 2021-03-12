Умер основатель компании «Бука»

Сооснователь и директор компании-издателя и дистрибьютера игр «Бука» Александр Михайлов умер в Москве. О его смерти на своей страннице в Twitter сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик.

«Умер Александр Михайлов, основатель и директор "Буки". Один из важнейших динозавров эпохи, который мог бы многое рассказать об игровом и издательском бизнесе 90-х... но теперь уже не расскажет», - написал Торик.

Позже продюсер «Буки» Александр Кутехов назвал TJ причину смерти мужчины. Михайлов, который не дожил чуть более двух недель до своего пятидесятилетия, умер в результате инсульта.

«Бука» появилась на рынке в 1993 году, за несколько лет она стала российским представителем многих крупных зарубежных игровых издательств. Кроме того, компания являлась дистрибьютором Sega, Nintendo и Sony. С 2008 году «Бука» принадлежит фирме «1С».