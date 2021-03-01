Политолог рассказал о возможных последствиях для Франции от приговора Саркози

Руководитель центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский рассказал «Звезде», что приговор Николя Саркози может серьезно сказаться на результатах президентских выборов в 2022 году. Политолог отметил, что экс-президент является авторитетной и важной фигурой для Республиканской партии и его поддержка в пользу того или иного кандидата могла сыграть большую роль.

Рубинский пояснил, что подобный прецедент в истории страны уже был, поскольку предшественник Саркози - Жак Ширак - был привлечен к ответственности, но получил условный срок в савязи с серьезной болезнью.

«Это серьезное дело не просто для Саркози и французской политической системы, но и в перспективе для итогов следующих президентских выборов 2022 года. Три четверти французов против повторения сценария 2017 года - поединок нынешнего президента Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен. Главный вопрос в том, кто из кандидатов станет достойным соперником и пройдет во второй тур вместе с Ле Пен, которая за счет своих соратников точно пройдет», - сказал Рубинский.

По словам политолога, в предвыборной гонке осложняет ситуацию Макрону ситуация с пандемией - в каком состоянии придет страна к выборам в санитарной, социальной и экономической сфере. После оглашения приговора Саркози, в качестве поддержки республиканцев его фигура отпадает, из-за чего кроме Макрона кандидатов в соперники Ле Пен пока нет.

Но, если на прошлых выборах их разрыв был почти вдвое в пользу действующего президента, то сейчас велика вероятность, что Ле Пен может обойти Макрона.

Незадолго до этого профессор кафедры международных отношений и внешней политики МГИМО Евгения Обичкина заявила, что реальный срок Саркози объясняется состоянием, в котором сейчас находится французское общество.

Николя Саркози по обвинению в коррупции и торговле влиянием приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых условно.