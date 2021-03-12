Роскомнадзор заявил о готовности к диалогу с Twitter

Роскомнадзор готов к диалогу с социальной сетью Twitter, однако представители компании пока не выходили на связь с ведомством и не отвечали на вопросы. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев на выступлении в Общественной палате РФ.

«Мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц Twitter, и они нас знают... есть претензии, связанные с распространением противоправного контента. Они законные требования российских властей не выполнили, в связи с чем мы приняли предусмотренные законом меры. Но наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае все свои встречные претензии они могут оспорить в российском суде, мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был», - заявил он.

Напомним, что 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу соцсети на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой. Причиной стало невыполнение Twitter требований ведомства об удалении противоправного контента. Ведомство направило свыше 28 тысяч требований об удалении запрещенных ссылок и публикаций, которые не были выполнены.