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Названа идеальная диета для переболевших коронавирусом

Светлана Иванова
13:54 12.03.2021
Следование принципам диеты ITIS не только восстанавливает после перенесенного COVID-19, но и продляет молодость.
Названа идеальная диета для переболевших коронавирусом
© Фото: Louis Hanse, Unsplash.com
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Включение в пищу продуктов с противовоспалительным эффектом поможет быстрее справиться с последствиями коронавирусной инфекции. Так, при среднетяжелой и тяжелой форме COVID-19 иммунитет больного «сходит с ума» и начинает бить по организму, вызывая системное воспаление. Более того, воспалительные процессы могут развиваться и у тех, кто перенес коронавирус в легкой форме.

Ученые полагают, что так называемая ITIS диета, которая продемонстрировала способность благотворно влиять на организм больных ревматоидным артритом, полезна и для тех, кто перенес коронавирус. Об этом главный научный сотрудник Научно-клинического центра геронтологии Алексей Москалев сообщил в комментарии «Комсомольской правде».

Ученый указал, что отдельные продукты и ингредиенты рациона могут давать противовоспалительный эффект, другие, наоборот, стимулируют воспалительные процессы в организме. Более того, диета также влияет на состояние микробиома кишечника, влияющего на воспаление.

Основные принципы ITIS диеты предполагают минимальное потребление насыщенных жирных кислот и трансжиров (красное мясо, полуфабрикаты, молоко, фастфуд); преимущественное включение в рацион продуктов с мононенасыщенными жирными кислотами (оливковое масло, орехи, кунжут, авокадо), пребиотиков в виде пищевых волокон (цельнозерновые продукты, зеленые овощи, фрукты); ежедневное употребление пробиотиков (йогурты, простокваша, кефир и другие кисломолочные продукты).

Также специалисты советуют сдабривать пищу противовоспалительными специями и приправами (куркума, черный перец, имбирь), минимизировать включение в рацион овощей семейства пасленовых (картофель, баклажаны, томаты, болгарский перец) и, наоборот, есть как можно больше овощей с выраженным противовоспалительным эффектом. Им обладают чеснок, лук, морковь, тыква, кабачки, зеленые листовые овощи. Также следует ограничить количество соли, сахара и сладких напитков.

Следование принципам такого питания полезно не только тем, кто восстанавливается после перенесенного коронавируса, но и тем, кто хочет продлить молодость.

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