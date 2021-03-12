В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина

Президент РФ Владимир Путин сам сообщит о том, когда вакцинируется от коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что не может ответить на вопрос, означает ли готовящийся в очном режиме план послания Путина Федеральному собранию, что президент уже сделал прививку или в ближайшее время ее сделает.

«Президент обещал сам сообщить, когда он привьется», - сказал Песков.

Ранее Владимир Путин сообщил, что начал вместе с коллегами в администрации и в правительстве подготовку к посланию Федеральному собранию.