Путин на совещании с членами Совбеза заявил, что Шойгу и Нарышкин доложат о ситуации у границ РФ с ближневосточным регионом

Министр обороны России Сергей Шойгу и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин доложат о ситуации у границ РФ с ближневосточным регионом. Об этом на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности сообщил Владимир Путин.

«Поговорим о событиях, которые происходят в непосредственной близости от наших границ, в ближневосточном регионе. Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону мира. У нас там и интересов много, много друзей, партнеров. Это перспективный для развития наших внешнеэкономических связей регион, традиционно дружественный для нас», - сказал президент.

Совещание прошло в режиме видеоконференции. В нем приняли участие в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев и другие.