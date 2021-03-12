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Попова не подтвердила влияние мутаций коронавируса на усиление эпидпроцесса

Ян Брацкий
01:34 12.03.2021
Глава Роспотребнадзора привела статистику других стран, в которых 80 процентов всех вновь выявленных случаев коронавируса приходятся на его мутации.
Попова не подтвердила влияние мутаций коронавируса на усиление эпидпроцесса
© Фото: Pete Linforth, Pixabay
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Новые мутации COVID-19, выявляемые по всему миру, предположительно, не влияют на усиление эпидемического процесса. Таким мнением поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Есть мнение ученых, российских, например, но пока не сформулировано окончательно в части влияния вариантов вируса на усиление эпидпроцесса, все анализируется, все смотрится.... Эпидемиологически подтвержденных данных влияния нового штамма на изменение характеров эпидпроцессов пока очевидных не представлено», - сказала она в беседе с ТАСС.

По ее словам, ухудшения эпидемиологического процесса в странах, где уже 80 процентов всех выявляемых вариантов вируса являются «британским штаммом», также не выявлено. Все эти тенденции, по мнению Поповой, являются предметом изучения для ученых и вирусологов.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказал мнение о риске нового подъема заболеваемости коронавирусом в России. Именно «британский штамм» и другие экзотические варианты вируса могут послужить тому причиной, пояснил свои слова эксперт. Кроме того, Болибок допустил появление собственной мутации вируса в России.

В Италии ранее был обнаружен новый штамм SARS-CoV-2, возможно не восприимчивый к воздействию существующих вакцин. Ученые предположили, что новые мутации могут быть достаточно устойчивыми. 

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