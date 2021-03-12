СМИ: в России обнаружились более 6 тысяч камер видеонаблюдения с открытыми IP-адресами

Более 6,3 тысяч камер видеонаблюдения, размещенных на электростанциях, промышленных предприятиях, заправках и в системах «умных» домов, оказались уязвимы. Они имеют открытые IP-адреса, доступ к которым может получить любой желающий, в том числе киберпреступники. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию», - цитирует издание слова представителя компании по информационной безопасности.

По мнению экспертов, на базе камер с открытым IP-адерсом киберпреступники могут организовать нелегальную систему видеонаблюдения, проникнуть в корпоративную сеть компании, использовать их как вычислительный ресурс или следить за частной жизнью жильцов «умных» домов.