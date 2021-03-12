В Минэнерго объяснили рост цены бензина и дизельного топлива на АЗС

Стоимость бензина и дизельного топлива на автомобильных заправочных станциях в первую неделю марта выросла. В Министерстве энергетики России сообщили, что это связано с общим изменением индекса потребительских цен с начала года и увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса на топливо.

«Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг топливного рынка как в части достаточности поставок, так и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции», - сказали ТАСС в ведомстве.

Правительство РФ уже дало рекомендации нефтяникам для сохранения стабильного снабжения потребителей топливом. В их числе - увеличение загрузки НПЗ для полного удовлетворения растущего спроса. Отмечается, что этому будет способствовать договоренность с ОПЕК+ о наращивании добычи нефти Россией.

Кроме того, помогут меры, ранее принятые ФАС и Минэнерго. Среди них - увеличение производства, увеличение запасов, увеличение объемов продаж на бирже, а также исключение возможности доминирующих компаний скупать объемы на бирже.

Ранее стало известно, что биржевая цена на бензин АИ-92 побила исторический рекорд. На торгах она выросла до 55,75 тысячи рублей за тонну. С начала 2021 года стоимость 92 бензина увеличилась на 12,3%.