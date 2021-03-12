Глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за «Спутника V»

Глава Минздрава Словакии Марек Крайчи ушел в отставку из-за скандала, который разгорелся из-за закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает Reuters.

По словам министра здравоохранения, ситуация сложилась таким образом, что две коалиционные партии сделали его отставку условием того, чтобы они остались в коалиции.

«В такой ситуации, думаю, не было смысла спорить», - заявил Марек Крайчи на брифинге.

Напомним, что Словакия стала второй страной после Венгрии, которая начала закупки российской вакцины до одобрения в ЕС. Первая партия «Спутник V» была доставлена в Словакию 2 марта.

Премьер-министр Игорь Матович назвал отставку главы Минздрава абсурдной. По его мнению, Марека Крайчи сделали «ритуальной жертвой» разногласий в правящей коалиции.

Глава кабмина Словакии сообщил, что от него уже давно требовали отправить министра здравоохранения в отставку, и это притом, что за последний год он работал больше всех.

Ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил о том, что, несмотря на критику политиков, российская вакцина «Спутник V» не будет возвращена в РФ, так как страна нуждается в этой вакцине.