Умер актер из сериалов «Детектив Нэш Бриджес» и «Звездные врата»

В США умер южноафриканский актер Клифф Саймон, известный по сериалам «Детектив Нэш Бриджес» и «Звездные врата: ЗВ-1». О смерти артиста сообщила его жена.

Она рассказала, что Саймон умер 9 марта во время занятий кайтбордингом на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Актеру было 58 лет. По словам женщины, единственным утешением в этой трагедии является то, что Клифф умер во время занятий своим любимым делом, пишет издание Deadline.

Актер начинал свою карьеру в Париже, в театре «Мулен Руж». Позже переезда в Лос-Анджелес его пригласили в сериал «Детектив Нэш Бриджес», а позже предложили роль злодея Баала в сериале «Звездные врата: ЗВ-1».