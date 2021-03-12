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Врач объяснил, чем опасно долгое ношение наушников

Анна Назайкина
12:42 12.03.2021
Из-за длительного использования данного устройства может развиться грибковый отит, рассказал отоларинголог.
Врач объяснил, чем опасно долгое ношение наушников
© Фото: Siddharth Bhogra, Unsplash.com
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Многие люди часто используют наушники в повседневной жизни, иногда они остаются в ушах, даже когда не проигрывается музыка. Какие риски несет постоянное использование этого устройства и можно ли их избежать, рассказал радио Sputnik врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Оттого, что ухо будет заткнуто очень долго, может развиться грибковый отит. Особенно у людей, которые пользуются слуховыми аппаратами или по долгу службы используют наушники по много часов, как, например, работники колл-центров. Второй момент – в слуховом проходе есть сера, и, затыкая ухо наушником, мы просто проталкиваем серу вглубь и спрессовываем, она начинает прилипать к барабанной перепонке, и формируется плотная серная пробка. Ухо вначале будет заложено, а потом разовьется так называемый контактный отит», – предостерег он.

Также врач предупредил, что длительное прослушивание громкой музыки может вызвать проблемы со слухом. Для минимизации негативных последствий врач рекомендовал грамотно выбирать наушники.

«Накладные наушники, студийные, которые полностью закрывают раковину – это хорошо, они полностью закрывают раковину, мы изолируем себя от окружающих звуков и слышим все вполне комфортно. Наушники, которые засовываются в ухо, из-за неплотного контакта приходится вставлять глубже. При этом сам наушник стоит у барабанной перепонки и сильно воздействует на внутреннее ухо. От этого страдают волосковые слуховые клетки, так называемый кортиев орган, и начинают безвозвратно отмирать», – сказал Зайцев.

Чтобы заглушить окружающие звуки, люди зачастую повышают уровень громкости до максимального уровня, однако делать этого не стоит, заявил отоларинголог.

«Лучше не пользоваться наушниками в общественном транспорте – там слишком шумно. Пользоваться на улице, например, по пути на работу. Продолжительность – два раза в день по полчаса, и, конечно, не на максимальной громкости, а на половине, не выше 50%. Так мы не повредим ушам», – пояснил врач.

Также Зайцев подчеркнул, что слух необходимо беречь, потому что вернуть его будет очень сложно.

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