В Германии признали эффективность российской вакцины «Спутника V», которая способна предотвратить заражение в более чем 90% случаев. Об этом заявил глава постоянного комитета по вакцинации при правительстве ФРГ Томас Мертенс.

По его словам, российская вакцина создана на основе аденовируса, что и европейский препарат. Однако в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз. По мнению Мертенса, это очень умное решение, позволяющее предотвратить возможную потерю эффективности из-за иммунного ответа на сами векторы.

Он выразил надежду, что в Еровсоюзе разрешат применение «Спутника V», назвав его хорошей вакциной. Томас Мертенс также отметил, что российские ученые имеют большой опыт в создании вакцин, пишет The Times.

Ранее авторитетный журнал The Lancet назвал российскую вакцину «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, высокоэффективной и безопасной.