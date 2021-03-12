«От фасада отваливались куски утеплителя»: очевидцы поделились новым видео мощного пожара в Самаре

В социальных сетях появилось новое видео пожара в торгово-офисном центре «Скала». Здание вспыхнуло днем в пятницу, 12 марта. По словам очевидцев, огонь очень быстро охватил несколько этажей.

«От фасада отваливались куски утеплителя. Они падали на припаркованные машины», - рассказали изданию «Самара Онлайн» жители.

По уточненным данным МЧС, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. В настоящее время он локализован.

Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет. Из здания были эвакуированы от 100 до 200 человек.

Предварительной причиной, по словам прокурора Октябрьского района Самары Александра Левыкина, стала загоревшаяся на парковке машина.

«Мы организовали проверку по факту происшествия», - уточнил он.

В настоящее время рядом с торгово-офисным центром перекрыто Московское шоссе. Водителей просят выбирать пути объезда.