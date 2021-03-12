В МИД РФ предостерегли Киев от попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий

Россия предостерегает власти Украины от попыток последующего обострения конфликта и реализации силового сценария в Донбассе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», - сказала она в ходе брифинга.

Захарова добавила, что РФ призывает власти Украины прекратить «выдумывать» новые договоренности и документы по урегулированию конфликта в регионе и действовать в соответствии с Минскими соглашениями.