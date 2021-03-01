«Антироссийский таран»: почему Зеленский готовится развязать новую войну

То, что Киев готовится устроить на Донбассе новую бойню ясно по кадрам, снятым в Краматорске на этой неделе случайными прохожими. Танки, БМП - военную технику перебрасывают на юго-восток целыми эшелонами. А глава МВД Украины Арсен Аваков открыто заявляет, что возьмет российско-украинскую границу в Донбассе под полный контроль уже к 2025 году.

Киев пытается найти повод не выполнять минские соглашения, всеми правдами и неправдами сделав из России пресловутого агрессора. Даже если для этого придется снова пожертвовать жизнями украинцев в Донбассе.

«Ему (Зеленскому - прим. ред.) нужно управляемое обострение военного противостояния. Это должно помочь Киеву выйти из минского мирного процесса. А поскольку это серьезный военный конфликт с серьезной ядерной державой, то можешь даже просить прямую военную помощь с присутствием войск на твоей территории», - считает политолог Сергей Станкевич.

Чтобы при осуществлении этих наполеоновских планов никто не путался под ногами, Зеленский запустил настоящую машину репрессий - закрыл рты журналистам трех телеканалов и возбудил дело о госизмене против блогера Анатолия Шария. На днях Национальная комиссия по связи потребовала от украинских провайдеров заблокировать 426 сайтов. И наконец, обыск у политолога Юрия Дудкина, который имел неосторожность осудить отключение телеканалов. Даже при Порошенко для обвинений были нужны более веские основания, чем поход на телешоу.

И вот уже спецназ СБУ оцепил здание и парализовал работу депутатов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», после того, как неделю назад Зеленский ввел санкции против главы партии Виктора Медведчука и его соратников.

«Это агония власти, которая реализуется через тот бардак, который осуществляется в стране. То, что делает власть - незаконно. Она чувствует сегодня оппонентов, которые по поддержке людей обошли их партию власти. Именно это и подвинуло, на наш взгляд, действия Зеленского в борьбе с нами в вопросах и политических репрессий, вопросах установления диктатуры и узурпации власти», - заявил Медведчук.

С легкой руки Зеленского Совбез превратился в главный карательный орган страны. На его заседаниях с неугодными разбираются без суда и следствия. Новые меры - отключение от вещания Первого Независимого. Этот телеканал создали оставшиеся без работы по вине Зеленского журналисты.

Кабмину же поручено за 2 месяца разработать алгоритм для выявления украинцев с двойным гражданством. В Раде уже рассматривают тюремные сроки для жителей Крыма, ДНР и ЛНР - почти все там имеют российские паспорта. До 15 лет лишения свободы грозит работникам органов власти на неподконтрольных Киеву территориях, столько же ждет учителей - якобы за «внедрение образовательных стандартов государства-агрессора». При этом Зеленский вдруг заговорил о том как сильно крымчан ждут на Украине - видимо, чтобы посадить на 15 лет.

Но почему вдруг Зеленский так воодушевленно заговорил о Крыме становится ясно после заявлений Вашингтона - сначала Джозеф Байден обещает, что Штаты никогда не признают Крым российским, а следом и госсекретарь Энтони Блинкен грозит России санкциями.

После поддержки Белого Дома Зеленский поверил в высокопарные слова про украинский Крым. И подписал указ о «деоккупации полуострова» и запуске «Крымской платформы». Саммит намечен на май - эта международная платформа, по замыслу Зеленского, должна стать очередным рычагом давления и сделать тему Крыма «адской» для России.

«Зеленский - исполнитель. Руководителей мы знаем, они за океаном. Эта кампания ведется со стороны кураторов из Соединенных Штатов, которые решили превращать Украину в откровенный таран против России. И поэтому внутри этого тарана не должно быть ни демократических свобод, ни альтернативных мнений», - заявляет заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Чтобы порадовать Запад Зеленский готов предоставить полный доступ к украинскому воздушному пространству и просит расширить присутствие НАТО в Черном море. Но Альянс ждет неприятный сюрприз.

«Такое развитие ситуации на Украине - с привлечениями легализации вооруженных сил НАТО на ее территории - было предвидено нашим Министерством обороны. Не зря у нас одним из первых начал укрепляться как раз Южный военный округ. Сейчас у нас в ЮВО достаточно сил и средств для отражения любой агрессии, том числе и в Крыму», - считает военный эксперт Алексей Леонков.

Реакция самих жителей Крыма себя ждать не заставила - глава Республики Сергей Аксенов возмутился тем фактом, что без Крыма Украина, по словам Зеленского, «лишилась сердца», но от крови Донбасса и от пепла Одессы у президента такой реакции не последовало.