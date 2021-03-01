В ВОЗ зафиксировали рост заболеваемости COVID-19

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что впервые за семь недель в ВОЗ зафиксировали рост случаев заражения COVID-19.

«Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается», — сказал он.

Также глава ВОЗ отметил, что рост заболеваемости зафиксирован в четырех из шести регионов — Европе, Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.

«Это вызывает разочарование, но не удивление», - добавил Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, на данный момент ВОЗ выясняет причины роста числа заражений. Он также отметил, что это может быть связано со смягчением ограничений, циркуляцией различных штаммов, а также потерей бдительности у людей, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что к середине марта завершится первая фаза клинического испытания препарата, который блокирует определенные части COVID-19. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. Она отметила, что препарат получил название «Мир-19». Препарат с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития COVID-19, он абсолютно безопасен для человека.