Ученые описали роль аспирина в профилактике коронавируса

Всего одна таблетка аспирина в день снижает риск заболеть коронавирусной инфекции почти на 29%. К такому выводу пришли израильские ученые, проведя соответствующее исследование.

В ходе работы ее авторы провели анализ данных анализов 10 477 человек, которые прошли ПЦР-тестирование в Израиле с 1 февраля по 30 июня 2020 года. Результаты исследования опубликованы в журнале FEBS Journal.

Под пристальным вниманием ученых была группа в целом здоровых людей, которые принимали аспирин как средство, предотвращающее развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, что при употреблении всего 75 мг аспирина вероятность заражения коронавирусом снижается на 29%. Более того, лекарственное средство также сокращает продолжительность течения коронавирусной инфекции. Оказалось, что те, кто принимал аспирин, выздоравливают на два-три дня раньше. Кроме того, влияет аспирин и на уровень смертности от COVID-19: 14% среди тех, кто его принимал, против 19% среди всех остальных.

Сотрудники Университета имени Бар-Илана, проводившего работу, назвали исследование предварительным. По мнению ученых, эффективность аспирина при COVID-19 объясняется противовоспалительным свойством препарата.

Аспирин является распространенным лекарством, которое часто назначают для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Препарат также обладает обезболивающими и жаропонижающими свойствами.