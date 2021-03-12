Стена огня и выбитые стекла: кадры крупного пожара в торгово-офисном центре в Самаре
В региональном МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 150 квадратных метров. В настоящее время проводится эвакуация.
© Видео: Новости Самары - Самара life, ЧП Самара | Тольятти, "ВКонтакте" © Фото: Новости Самары - Самара life, ЧП Самара | Тольятти, "ВКонтакте"
В Самаре загорелся торгово-офисный центр «Скала». В региональном МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 150 квадратных метров. В настоящее время проводится эвакуация.
«Погибших и пострадавших нет», - сказали РИА Новости в экстренной службе.
Видеозаписями пожара в социальных сетях делятся очевидцы. Они сообщают, что были слышны хлопки, после чего выбило стекла.
«На парковке рядом со зданием лежат горящие обломки. Людей на улицу выводят. Столб дыма видно издалека», - рассказали жители изданию «Самара Онлайн».
На место пожара выехал прокурор Октябрьского района Самары Александр Левыкин, организована прокурорская проверка.