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Стена огня и выбитые стекла: кадры крупного пожара в торгово-офисном центре в Самаре

Иван Линдеманн
11:46 12.03.2021
В региональном МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 150 квадратных метров. В настоящее время проводится эвакуация.
© Видео: Новости Самары - Самара life, ЧП Самара | Тольятти, "ВКонтакте" © Фото: Новости Самары - Самара life, ЧП Самара | Тольятти, "ВКонтакте"
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В Самаре загорелся торгово-офисный центр «Скала». В региональном МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 150 квадратных метров. В настоящее время проводится эвакуация.

«Погибших и пострадавших нет», - сказали РИА Новости в экстренной службе.

Видеозаписями пожара в социальных сетях делятся очевидцы. Они сообщают, что были слышны хлопки, после чего выбило стекла.

«На парковке рядом со зданием лежат горящие обломки. Людей на улицу выводят. Столб дыма видно издалека», - рассказали жители изданию «Самара Онлайн».

На место пожара выехал прокурор Октябрьского района Самары Александр Левыкин, организована прокурорская проверка.

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