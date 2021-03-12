В стране и мире Стена огня и выбитые стекла: кадры крупного пожара в торгово-офисном центре в Самаре Иван Линдеманн В региональном МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 150 квадратных метров. В настоящее время проводится эвакуация. © Видео: Новости Самары - Самара life, ЧП Самара | Тольятти, "ВКонтакте" © Фото: Новости Самары - Самара life, ЧП Самара | Тольятти, "ВКонтакте" Читайте нас на: В Самаре загорелся торгово-офисный центр «Скала». В региональном МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 150 квадратных метров. В настоящее время проводится эвакуация. «Погибших и пострадавших нет», - сказали РИА Новости в экстренной службе. Видеозаписями пожара в социальных сетях делятся очевидцы. Они сообщают, что были слышны хлопки, после чего выбило стекла. «На парковке рядом со зданием лежат горящие обломки. Людей на улицу выводят. Столб дыма видно издалека», - рассказали жители изданию «Самара Онлайн». На место пожара выехал прокурор Октябрьского района Самары Александр Левыкин, организована прокурорская проверка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика