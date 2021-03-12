Минздрав РФ оценил эффективность «Спутник V» против «британского» штамма коронавируса

Вакцина против COVID-19 «Спутник V» в ходе испытаний показала высокую эффективность против «британского» штамма коронавируса. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, российскими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, получивших вакцину «Спутником V», против «британского» штамма вируса SARS-CoV-2. Результаты исследований показали, что уровень нейтрализующих антител к «британскому» штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2.

«Вакцина «Спутник V» защищает от мутировавшего «британского» штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма», - заявил глава Минздрава.

Напомним, в середине декабря 2020 года в Великобритании была обнаружена новая мутация SARS-CoV-2. По информации Консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии, новый штамм быстрее распространяется и требует большей осторожности.