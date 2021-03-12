Шум ветра и треск лазера: NASA опубликовало новые звуки Марса

NASA опубликовало две новые аудиозаписи со звуками, записанными на Марсе. Микрофонам аппарата Perseverance удалось поймать шум ветра и щелчки лазера, при помощи которого ровер разбивает камни на поверхности Красной планеты.

«Данные с инструмента поступили в операционный центр французского космического агентства в Тулузе, они включают первые аудиозаписи звука лазера на другой планете», - говорится в сообщении NASA.

Звуки установленного на марсоходе инструмента SuperCam помогут ученым выяснить текстуру и другие свойства местных пород.

Стоит отметить, что на новой записи шум ветра прослушивался лучше, чем на первых переданных Perseverance аудиодорожках. Как объяснили в NASA, причина кроется в том, что система марсохода после приземления на Красную планету еще не активировалась, звук был несколько приглушен.

Ровер Perseverance приземлился на поверхность Марса 18 февраля 2021 года в районе кратера Езеро. Аппарату предстоит исследовать окружающую местность, чтобы отыскать следы возможной жизни на Марсе, а также собрать грунт с планеты.