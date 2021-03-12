ФСБ задержала более 70 подпольных оружейников в 28 регионах России

Федеральная служба безопасности России провела специальную операцию по задержанию подпольных оружейников. В ходе нее была пресечена противоправная деятельность 37 мастерских по модернизации и изготовлению боеприпасов. В 28 регионах страны задержаны 72 человека.

«В результате из незаконного оборота изъята 251 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», - сказано в сообщении ФСБ.

Среди изъятого оружия: авиационный пулемет ШКАС, 3 пулемета, 26 автоматов, 24 пистолета-пулемета, 130 пистолетов и револьверов, 67 винтовок и карабинов, а также 80 килограммов взрывчатых веществ, 21 артиллерийский боеприпас, 9 ручных гранат, более 25 000 патронов различного калибра, 46 приспособлений для бесшумной стрельбы.

В ФСБ добавили, что работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом оружия, продолжается.