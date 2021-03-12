Захвативший заложницу в Северодвинске объяснил мотивы своего поступка

Мужчина, который накануне захватил заложницу в одной из микрофинансовых организаций Северодвинска, объяснил, что пошел на преступление из-за долга перед кредиторами. На допросе в Следственном комитете России он рассказал, что задолжал 100 тысяч рублей.

По словам задержанного, ранее он взял в кредит восемь тысяч рублей, но не отдал деньги вовремя. После этого за дело мужчины взялись коллекторы, которые требовали вернуть уже 100 тысяч. Злоумышленник утверждает, что пытался отбиться от сотрудников МФО, которые стали распространять порочащие сведения о нем и его близких.

При этом, как рассказывала накануне взятая в заложники сотрудница организации, она предлагала мужчине закрыть его заем, но тот отказался.

Напомним, что инцидент произошел в четверг, 11 марта. По версии следствия, мужчина ворвался в офис МФО с обрезом, пристегнул сотрудницу наручниками и требовал встречи с руководством организации. В результате ЧП никто не пострадал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Также следователи проверят действия коллекторов.