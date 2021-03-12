Дело об убийстве Япончика передали в суд

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что обвинительное заключение утвердили в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве Вячеслава Иванькова, а также незаконном обороте оружия и боеприпасов. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Московской области Илья Симония «с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова». Он привлек к этому Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу.

Злоумышленники выяснили, что Иваньков часто посещает ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в Москве. Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли 28 июля 2009 года к ресторану для наблюдения. Вечером того же дня Бутба, находясь в «Газели», выстрелил в Иванькова, когда тот выходил из заведения. Криминальный авторитет умер 9 октября 2009 года в больнице.

В Генпрокуратуре уточнили, что Газзаеву, Джанашии и Шадании избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись и объявлены в международный розыск.

Ранее в СК РФ рассказали о мотиве убийства Вячеслава Иванькова. У криминального авторитета Япончика был затяжной конфликт с вором в законе Ильей Симонией.