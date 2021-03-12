СМИ узнали о планах ограничить детские пособия «подозрительно бедным» семьям

В Министерстве труда и социальной защиты РФ предложили ограничить выплату детских пособий «подозрительно бедным» семьям, которые официально имеют низкие доходы, но при этом владеют существенным по меркам страны имуществом, например, несколькими автомобилями. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

Цель данных нововведений - сделать помощь малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет более адресной и эффективной, пишет издание.

В данный момент семье для получения помощи от государства необходимо иметь «белые» доходы ниже установленной в субъекте черты бедности. Из-за этого выплаты могли получать люди с «серыми» явно высокими доходами, говорится в материале.

Для решения проблемы правила получения пособий будут изменены. Так, теперь бедной не будет считаться семья, которая владеет несколькими домами площадью более 40 кв. м на человека. Также детские выплаты не получат семьи с новыми джипами или с тремя машинами, пишет издание. В то же время семьи, которые одновременно владеют квартирой, дачей, гаражом, новой легковушкой, трактором, мотоциклом и сбережениями до 200 тысяч рублей, смогут рассчитывать на помощь государства.

Кроме того, в материале говорится, что ведомство планирует ограничить выплаты и тем семьям, у которых отсутствуют официальные доходы - зарплаты, предпринимательские доходы, выплаты по договорам, пенсии или стипендии. Речь идет о тех гражданах, у которых отсутствуют уважительные причины не заниматься трудовой деятельностью.