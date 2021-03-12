Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ЦБ отозвал лицензии сразу у двух коммерческих банков

Иван Линдеманн
10:33 12.03.2021
На сайте регулятора сообщается, что в список попали «ФорБанк» и банк «Современные стандарты бизнеса».
ЦБ отозвал лицензии сразу у двух коммерческих банков
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у двух коммерческих финансовых организаций. На сайте регулятора сообщается, что в список попали «ФорБанк» и банк «Современные стандарты бизнеса».

В ЦБ отметили, что первый банк лишился лицензии из-за нарушения федеральных законов, регулирующих деятельность кредитных организаций. Подчеркивается, что в течение года к «ФорБанку» неоднократно применялись меры воздействия, было введено ограничение на привлечение денежных средств вкладчиков.

«Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», - отметили в Центробанке.

Что касается «Современных стандартов бизнеса», то основная деятельность организации была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, а также букмекерскими конторами.

В обоих банках назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:15 В стране и мире
Видео
От очищения до фильтрации: раскрыты подробности, как итальянские ученые будут производить российский «Спутник V»
10:08 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала более 70 подпольных оружейников в 28 регионах России
06:45 Армия
Видео
Засада в снегах: под Самарой военная полиция отразила атаку «боевиков»
09:02 В стране и мире
Видео
Итальянская компания раскрыла планы по производству российской вакцины «Спутник V» для других стран
00:42 Армия
Видео
Всевидящее «Око»: в Хмеймим доставили специальный георадар для поиска туннелей террористов
Популярное
Популярное
Физики обосновали способ путешествия по галактике менее чем за секунду
Видео
Расплата за горячий душ: житель Петербурга рассказал о 10 пережитых смертях за ночь
Минпромторг презентовал прототип электромотоцикла Aurus
Ученые назвали необычный симптом сердечного приступа
Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака
Раскрыто жуткое предназначение секретной клиники пластической хирургии Гитлера на Канарах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.