ЦБ отозвал лицензии сразу у двух коммерческих банков

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у двух коммерческих финансовых организаций. На сайте регулятора сообщается, что в список попали «ФорБанк» и банк «Современные стандарты бизнеса».

В ЦБ отметили, что первый банк лишился лицензии из-за нарушения федеральных законов, регулирующих деятельность кредитных организаций. Подчеркивается, что в течение года к «ФорБанку» неоднократно применялись меры воздействия, было введено ограничение на привлечение денежных средств вкладчиков.

«Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», - отметили в Центробанке.

Что касается «Современных стандартов бизнеса», то основная деятельность организации была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, а также букмекерскими конторами.

В обоих банках назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.